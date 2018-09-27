Хотел отдохнуть: 8 лет тюрьмы грозит екатеринбуржцу за покупку фальшивых долларов

Следствие предполагает, что житель Екатеринбурга 1988 года рождения, заказал на сайте в интернете поддельные иностранные купюры по 100 долларов США в количестве 15 штук. Подозреваемый внес оплату за фальшивые банковские билеты в размере 695 долларов США.

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали екатеринбуржца во время получения от курьера посылки с купюрами. Мужчина сообщил, что планировал использовать поддельные деньги на отдыхе.