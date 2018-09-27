Как обойти уловки провайдеров цифрового ТВ и сэкономить на этом

Выбирая недорогой тариф с тв, мы рискуем потерять любимые каналы, а с ними и интересные передачи, ведь нужного канала может не оказаться. Чтобы избежать таких ситуаций, провайдер Конвекс предложил своим абонентам добавлять нужные им телеканалы.

Как это работает?

Вместо того, чтобы переключаться на другой тариф и платить за него дополнительные деньги, вы каждый месяц вносите значительно меньшую сумму за отдельные каналы, по сравнению с более дорогим тарифом.

- Добавляйте только любимые каналы

Если в вашем привычном тарифе нет нужного телеканала, просто выберите его в списке в личном кабинете абонента, добавьте себе и смотрите каждый день. Вам доступны для выбора каналы из любой тематической группы: как детские, и спортивные, так и взрослая «клубничка».

- Не нужно менять привычный тарифный план на новый

Ваш любимый привычный тариф с цифровым тв сохранится, даже если вы подключите 5 или 7 новых каналов. Ни одного параметра не изменится - скорость, основной пакет каналов и цена за тариф останутся прежними.

- Добавление каналов доступно на всех тарифах

На любом тарифе с тв от самого бюджетного до самого дорогого в Конвекс можно добавлять телеканалы.

Интересная статистика: Самыми популярными дополнительными каналами в Конвекс являются каналы с кино. Например, «Дом кино Премиум HD» и «Кино ТВ HD». На втором месте детские телеканалы. Абоненты часто приобретают «Nickelodeon HD» и «ТЛУМ HD». Также популярностью пользуются спортивные каналы, например «МАТЧ! ТВ HD».

Сколько стоит подписка на любимый канал?

Ежемесячно за обычный канал будет списано 30 рублей, а за HD-канал высокой чёткости 50 рублей.

С провайдером Конвекс не нужно платить дополнительные деньги, если вам нужно всего несколько дополнительных каналов. В среднем 1 абонент, добавив несколько каналов, оставаясь на тарифе за 450 рублей, экономит около 1000 рублей в год, а это больше 2х месяцев бесплатного интернета!

Оплата дополнительных каналов производится в несколько кликов. Оплатить услугу можно картой любого банка и любой платежной системы, в т.ч. МИР.

Не переплачивайте, смотрите любимые каналы по низкой цене!

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