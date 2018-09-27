Конкурс не состоялся: все проекты въездных знаков в Нижнем Тагиле забракованы
Комиссия из тагильских искусствоведов и чиновников не смогла выбрать эскиз въездного знака. Им не понравился ни один из предложенных проектов, поэтому конкурс признан не состоявшимся.
В последнем этапе отбора комиссии предстоял выбор между двумя проектами — это стела с заводскими трубами и название города, вписанное в круг. Ранее авторам этих эскизов предлагалось внести в них доработки, но и после этого членам комиссии не понравился ни один из вариантов.
В двух отклоненных проектах были свои недостатки: стелу с доменными трубами можно было воспринять двояко – трубы выглядят как небоскребы. У проекта, где название города вписано в круг, «хромает» композиционный строй. После доработки, на взгляд комиссии, стало еще хуже,рассказала архитектор Александра Шемякина, член конкурсной комиссии.
В октябре планируется разработать новое положение о конкурсе. В него должны включить историческую справку о Нижнем Тагиле, в которую войдет три периода: время династии заводчиков Демидовых, Великая Отечественная война и современная жизнь города. К участию принимаются заявки со всей России. Дата начала конкурса пока неизвестна, пишет ИА «Все новости».