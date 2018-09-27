Конкурс не состоялся: все проекты въездных знаков в Нижнем Тагиле забракованы

В последнем этапе отбора комиссии предстоял выбор между двумя проектами — это стела с заводскими трубами и название города, вписанное в круг. Ранее авторам этих эскизов предлагалось внести в них доработки, но и после этого членам комиссии не понравился ни один из вариантов.

В двух отклоненных проектах были свои недостатки: стелу с доменными трубами можно было воспринять двояко – трубы выглядят как небоскребы. У проекта, где название города вписано в круг, «хромает» композиционный строй. После доработки, на взгляд комиссии, стало еще хуже,рассказала архитектор Александра Шемякина, член конкурсной комиссии.