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Конкурс не состоялся: все проекты въездных знаков в Нижнем Тагиле забракованы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конкурс не состоялся: все проекты въездных знаков в Нижнем Тагиле забракованы

Сегодня, 15:00Общество
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