Мороженое или деньги? Воры вскрыли ларёк депутата городской думы Нижнего Тагила
Сегодня, 11:46Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром 27 сентября в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе вскрыли ларёк с мороженым. Торговый киоск принадлежит ООО «Нижнетагильский холодильник», владельцем которого является депутат гордумы Вячеслав Малых.
Сюжеты: Нижний Тагил
После инцидента на месте работали сотрудники правоохранительных органов, в частности ОМОН и даже служебные собаки.
Как стало известно, именно этот ларёк за последнее время вскрывают не в первый раз.
Дети балуются, они больше наломают, чем залезут. Не успеваем чинить. Они мороженку съедят, набезобразничают, а мы опять отдадим три тысячи за ремонт. Готовятся по-крупному работать что ли? отметил в беседе с TagilCity.ru сотрудник предприятия.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дневная выручка в киоске не хранится, рассказали в «Нижнетагильском холодильнике». Ущерб станет известен только после инвентаризации, которую проведёт менеджер предприятия в Нижнем Тагиле.
Официальной информации от пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» пока нет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей