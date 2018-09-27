Мороженое или деньги? Воры вскрыли ларёк депутата городской думы Нижнего Тагила

После инцидента на месте работали сотрудники правоохранительных органов, в частности ОМОН и даже служебные собаки.

Как стало известно, именно этот ларёк за последнее время вскрывают не в первый раз.

Дети балуются, они больше наломают, чем залезут. Не успеваем чинить. Они мороженку съедят, набезобразничают, а мы опять отдадим три тысячи за ремонт. Готовятся по-крупному работать что ли? отметил в беседе с TagilCity.ru сотрудник предприятия.

Дневная выручка в киоске не хранится, рассказали в «Нижнетагильском холодильнике». Ущерб станет известен только после инвентаризации, которую проведёт менеджер предприятия в Нижнем Тагиле.