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Мороженое или деньги? Воры вскрыли ларёк депутата городской думы Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мороженое или деньги? Воры вскрыли ларёк депутата городской думы Нижнего Тагила

Сегодня, 11:46Общество
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