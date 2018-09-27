МУП «Водоресурс» в Артинском ГО задолжало сотрудникам 1 млн рублей

МУП «Водоресурс» в Артинском ГО занимается водоотведением и водоснабжением в жилых домах. На данный момент предприятие находится на стадии ликвидации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что работники предприятия не получали заработную плату за два месяца 2018 года.