МУП «Водоресурс» в Артинском ГО задолжало сотрудникам 1 млн рублей

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области МУП «Водоресурс» задолжало сотрудникам зарплату на общую сумму 1 млн рублей.
МУП «Водоресурс» в Артинском ГО занимается водоотведением и водоснабжением в жилых домах. На данный момент предприятие находится на стадии ликвидации.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что работники предприятия не получали заработную плату за два месяца 2018 года.
Главе округа было внесено представление, а на врио директора МУПа составлен административный протокол. После проверки прокуратуры задолженность по зарплате была погашена.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей