МВД предложило предоставить дознавателям доступ к банковским счетам граждан

МВД России предлагает внести поправки в закон «О банках и банковской деятельности». На портале проектов нормативных правовых актов размещен новый законопроект, который позволит сотрудникам полиции запрашивать информацию о состоянии счетов граждан в кредитных организациях в рамках уголовного дела.