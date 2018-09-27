МВД предложило предоставить дознавателям доступ к банковским счетам граждан

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МВД России разработало законопроект, согласно которому дознаватели получать доступ к банковским счетам россиян.
МВД России предлагает внести поправки в закон «О банках и банковской деятельности». На портале проектов нормативных правовых актов размещен новый законопроект, который позволит сотрудникам полиции запрашивать информацию о состоянии счетов граждан в кредитных организациях в рамках уголовного дела.
В настоящий момент дознаватели должны получать разрешение у прокурора или судьи на получение соответствующий информации из банка. По мнению сотрудников правоохранительных органов, данная процедура существенно замедляет ход расследования.
Общественные слушания законопроекта продолжатся до конца октября, сообщают «Новые Известия».
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