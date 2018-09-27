Одинокий ребёнок обнаружен прохожими в Екатеринбурге

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Прохожие нашли ребёнка без сопровождения взрослых в Пионерском посёлке Екатеринбурга. Малыша передали в полицию, которой предстоит установить личность родителей.
Сюжеты: Екатеринбург
26 сентября на улице Блюхера прохожие заметили ребёнка 3 или 4 лет без сопровождения взрослых.
Мальчика отвели в отделение полиции, сотрудники которой теперь устанавливают личность родителей или людей, которые владеют хоть какой-либо информацией о малыше.
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Фото: «Комсомольская Правда Урал»
Как сообщает «Комсомольская Правда Урал», ситуация усугубляется тем, что ребёнок молчит и не может назвать своего имени.
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