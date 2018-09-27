Одинокий ребёнок обнаружен прохожими в Екатеринбурге

26 сентября на улице Блюхера прохожие заметили ребёнка 3 или 4 лет без сопровождения взрослых.

Мальчика отвели в отделение полиции, сотрудники которой теперь устанавливают личность родителей или людей, которые владеют хоть какой-либо информацией о малыше.

Фото: «Комсомольская Правда Урал»