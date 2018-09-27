Тагильчанин осужден на два года за оскорбление полицейского

Весной 2018 года пьяного мужчину задержали на вокзале. В отделении полиции тагильчанин нецензурно выражался и оскорблял правоохранителей. Одного из полицейских он два раза пнул ногой.

По решению суда мужчина осужден на два года колонии строго режима. Судья учел тот факт, что тагильчанин уже был судим за имущественные преступления и причинения вреда здоровью, пишет ИА «Все новости».