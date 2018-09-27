Висим и Черноисточинск могут быть благоустроены в рамках развития ТРК «Гора Белая»
Администрация Горноуральского городского округа готовит ряд предложений по благоустройству поселков Висим и Черноисточинск в рамках развития проекта ТРК «Гора Белая».
26 сентября на совещании замглавы администрации Горноуральского городского округа Александр Гудач выслушал отчет о состоянии инфраструктуры поселков Висим и Черноисточинск, а также о том, какие объекты являются перспективными в плане развития туризма в рамках проекта туристко-рекреационного кластера «Гора Белая».
Планируется подготовить для передачи в Министерство инвестиций и развития Свердловской области предложения по реконструкции дорожного покрытия, благоустройству территорий и ремонту объектов культуры и исторического наследия. Также в рамках создания кластера стало возможным решения проблемы газификации поселка Висим.
Утверждение концепции ТРК «Гора Белая» планируется до конца 2018 года, информирует «Официальный сайт Горноуральского городского округа».