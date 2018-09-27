Висим и Черноисточинск могут быть благоустроены в рамках развития ТРК «Гора Белая»

26 сентября на совещании замглавы администрации Горноуральского городского округа Александр Гудач выслушал отчет о состоянии инфраструктуры поселков Висим и Черноисточинск, а также о том, какие объекты являются перспективными в плане развития туризма в рамках проекта туристко-рекреационного кластера «Гора Белая».