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Висим и Черноисточинск могут быть благоустроены в рамках развития ТРК «Гора Белая»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Висим и Черноисточинск могут быть благоустроены в рамках развития ТРК «Гора Белая»

Сегодня, 19:00Общество
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