Вице-губернатор Свердловской области посетил строящуюся школу на ГГМ в Нижнем Тагиле

Помимо вице-губернатора в Нижний Тагил приехала замминистра общего и профобразования Свердловской области Ирина Серкова.

Павел Креков отметил, что Нижний Тагил быстро выполняет задачи по строительству объектов социальной инфраструктуры. Ирина Серкова в свою очередь сказала, что будущая школа соответствует требованиям для учебных заведений.

Владислав Пинаев сообщил, что большая часть финансирования поступила из бюджета Свердловской области. Также врио главы города выразил уверенность, что школа будет готова к приему учеников к намеченной дате – 1 сентября 2019 года.

А для запуска новой школы по линии министерства образования Свердловской области дополнительно будет выделено 107 млн рублей на приобретение оборудования,сказал Владислав Пинаев.