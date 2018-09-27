Жители режевской деревни несколько месяцев не получали холодной воды

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Холодное водоснабжение вновь вернулось в 39 домов деревни Сохарево Режевского района. На протяжении нескольких месяцев холодная вода либо отсутствовала, либо поступала с длительными перерывами и под небольшим давлением.
Жители 39 домов режевской деревни на протяжении нескольких месяцев не могли полноценно воспользоваться холодным водоснабжением.
Вода либо поступала с перерывами, либо имела маленький напор, либо вовсе не бежала. Коммунальщики заменили глубинный насос, но исправить ситуацию этим не удалось, так как требовалось бурение новой скважины.
После обращения прокурора города Реж в суд муниципальное предприятие в кратчайшие сроки произвело бурение скважины и обеспечило жителей деревни холодной водой в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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