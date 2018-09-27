Жительница Невьянского района обвиняется в оскорблении представителя власти

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Жительница одного из поселков Невьянского района обвиняется в оскорблении полицейских.
15 июля 2018 года жительница поселка в Невьянском районе в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок. Граждане вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые предприняли попытку успокоить нарушительницу. Однако женщина ответила нецензурной бранью в адрес представителей власти.
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Следователи СКР передали доказательства правонарушения в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
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