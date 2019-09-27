43 собаки из пунктов кратковременного содержания в Екатеринбурге окажутся на улице

Зоозащитники рассказывают, что по программе отлова, стерилизации, вакцинации и возврату в среду обитания животные снова отправятся на улицу, где останутся без источника питания и безопасного укрытия на зиму.

Напомним, что программа отлова собак действует по всей стране. Отловленных на улице животных отправляют в пункты содержания, где им дают питание, лечат и снова отпускают на улицы, если не обнаружена агрессия.