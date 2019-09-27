Екатеринбуржец предстанет перед судом за дебош в самолете
Сегодня, 09:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Уголовное дело возбуждено в отношении екатеринбуржца, устроившего пьяный дебош в самолете, сообщает региональное УМВД.
Сюжеты: Екатеринбург
24-летний житель столицы Урала, находясь в самолете, следовавшим рейсом Екатеринбург-Камрань, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью.
Пассажир был задержан в Кольцово сотрудниками линейной полиции. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения до суда.
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