Екатеринбуржец предстанет перед судом за дебош в самолете

24-летний житель столицы Урала, находясь в самолете, следовавшим рейсом Екатеринбург-Камрань, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью.

Пассажир был задержан в Кольцово сотрудниками линейной полиции. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения до суда.