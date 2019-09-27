Фотографы из Нижнего Тагила регулярно выигрывают престижные премии. Что они снимают?

В 2010 году в один из цехов Нижнетагильского металлургического комбината приехал губернатор области (тогда ещё) Александр Мишарин со свитой журналистов и фоторепортёров. Рабочий Сергей Скоробогатов в тот день как раз был на смене у станка: посмотрел, как работают корреспонденты, увидел камеры и загорелся идеей обзавестись своей. Начал с Canon 7D за чуть более 30 тысяч рублей.

Начать можно очень экономно, тысяч с десять, а в дальнейшем все зависит только от ваших возможностей и желаний. Я накопил, купил и «заболел»,признаётся Скоробогатов.

Сергей Скоробогатов Фото: страница "ВКонтакте" Сергея Скоробогатова

Спустя девять лет Сергей пользуется Nikon D810, весь комплект имеющейся у него фототехники стоит порядка 300 тысяч рублей. Он по-прежнему работает на заводе (уже на другом), а в свободное время занимается фотографией, делает фоторепортажи для нижнетагильских СМИ и снимает, что называется, для души.

Иногда съёмки бывают часто, а иногда и месяц фотоаппарат в руки не беру. Я предпочитаю работать на обычной работе, чтобы исключительно самому решать, что, где и как я буду снимать,говорит Сергей.

Когда в июне Скоробогатова включили в топ-200 лучших репортажных фотографов на премии 35AWARDS, его руководитель, директор Выскогорского завода нестандартного оборудования, предложил сделать выставку на территории предприятия. Особенно приятно, признаётся Сергей, было от того, что начальник даже оплатил несколько его фоторабот. В остальном фотография для него пока остаётся всего лишь хобби.

Чтобы фотография приносила доход, не так важно уметь хорошо снимать, как уметь хорошо себя продавать, а я совершенно не умею,объясняет Скоробогатов.

Ему предлагают коммерческие съёмки — свадьбы, корпоративы. Но по словам Сергея, «производство однотипных картинок», к тому же ограниченное рамками пожеланий заказчика, с творчеством мало чем связано. Впрочем, он признаётся, что в некоторых случаях пожелания заказчика могут быть интересны с точки зрения искусства.

Все, что касается искусства, — это всегда субъективно по умолчанию. Я постоянно смотрю очень много фотографий. Вкус — как навык, он, к счастью, развивается, а не дается свыше, как думают некоторые,говорит Сергей.

При должном упорстве хобби превращается в оплачиваемую работу. Это доказывает пример Александра Баркалова, который не участвует в выставках, зато нащёлкал десятки тысяч снимков на вечеринках в ночных клубах. Свой первый аппарат Konica он купил в 2008 году и с тех пор много практиковался. Первое время, как признаётся Александр, получалось плохо.

Изначально выучил инструкцию по эксплуатации от начала и по диагонали. Потом эксперименты, практика, практика, практика,вспоминает Александр.

Александр Баркалов Фото: Страница "ВКонтакте" Александра Баркалова

Когда в 2009 году он стал постоянным фотографом от «Геометрии» в ночным клубах, получалось уже куда лучше, а через шесть лет и опыта, и оборудования набралось достаточно и Баркалов открыл собственную студию.

Сменил камеру, оптику, докупил вспышек, различных насадок, отражателей и синхронизаторов. Хотя нет, синхронизаторов не было, был провод, дающий выносить вспышку с «горячего башмака» камеры на небольшое удаление,поделился фотограф.

Наличие собственной площадки для фото позволило Александру получать хорошие деньги за работу. Он проводил коммерческие съёмки для ряда магазинов, в том числе «Левили» «Ижен бейби» и «Anna Verdi». При этом Александр по-прежнему не может уделять фото всё своё время, мешает «стабильность», а точнее — нестабильность оплаты. Около трёх лет назад он всё же попытался заявляться на фотоконкурсы, но это быстро привело к творческому кризису. По его словам, в тот период ему хотелось всё бросить и уехать из Нижнего Тагила.

Тогда мысль «а не делаю ли я *** (ерунду — прим. ред.)?» была приоритетной,говорит фотограф.

Баркалов не уехал. Он всё ещё живёт в Нижнем Тагиле, работает сервисным инженером, в свободное время занимается фотографией и планирует переезд студии на большую площадь.

Для меня занятие фотографией — это ни что иное как красота. Начиная от приготовления завтрака и заканчивая запуском космического корабля,объясняет свою позицию Александр.

Чтобы добиться успеха на международной арене, не обязательно «всё бросать» в Нижнем Тагиле. Георгий Майер живёт здесь и выигрывает премию за премией почти каждый год, а также открывает выставки за рубежом, при этом продолжая сотрудничать и с тагильскими галереями. Одна из таких — открытая в 2015 году Евгением Комухиным «Space Place». Здесь выставляют работы всемирноизвестных фотографов и местных начинающих талантов. Комухин также организует показы на площадках «УГОЛ» и «Бункер». Говорит, что выставки проходят очень часто — только успевай следить за появлением новым фотографов.

Технологии становятся всё более доступны. Есть возможность снимать на телефон, а также стало легче приобрести камеру. Обидно, что многие фотографы представлены локально и не выставляются. Со всеми, кто появляются в поле зрения, я с удовольствием сотрудничаю и делаю выставочные проекты,говорит куратор.

Одной из своих находок Евгений называет Сергея Гибатдинова, который рассказывает, что превый фотоаппарат Зенит-Е с объективом Гелиос 44-2 приобрёл в 15 лет в обмен на бутылку водки. Первые снимки были неудачными, да и после Гибатдинов то и дело отказывался от своего хобби — «завязывал».

Я просто не знал, как подойти к фотографии, и что в ней искать,признаётся он.

Сергей Гибатдинов Фото: Страница "ВКонтакте" Сергея Гибатдинова

Чуть позже Сергей опять обзавёлся плёночным старой «мыльницей», на который была только кнопка спуска — нельзя выставлять диафрагму, изменять выдержку или настраивать фокус.

Только заправив плёнку, я наконец понял — нужно просто снимать. Вышел гулять по улицам и фотографировал всё, с чем выстраивался диалог без слов,поделился Сергей.

На обработку плёночного фото уходит около трёх часов: проявка, сушка, оцифровка. Потом Сергей выкладывает свои работы в Instagram и группу «ВКонтакте» NTFP, где общаются ценители «плёнки». По словам Сергея, в Нижнем Тагиле таких много.

Лично я вижу себя в Тагиле. И несмотря на все трудности, хотел бы развиваться здесь, формируя более интересную и подготовленную творческую среду для будущего поколения,признается фотограф.

Как и Гибатдинов, Георгий Майер начинал с «плёнки». Когда заканчивал Уральское училище прикладного искусства, цифровая фотография только начинала распространяться, потому Майер занимался аналоговой съемкой: проявлял пленки, печатал фотографии в лаборатории и занимался фотограммами. Первые три года после получения диплома Георгий проработал дизайнером интерьеров, параллельно занимаясь творческими проектами в составе арт группы «СУП-студия».

Выставки проходили в Челябинской галерее «Диван» и на биеннале Современного Искусства в Москве, где нас представлял известный уральский художник и куратор Владимир Селезнев,вспоминает фотограф.

Георгий Майер на награждении "Sony World Photography Awards" в Лондоне Фото: Архив Георгия Майера

После этого Георгий Майер продолжил активно заниматься фотографией, и вместе с другими тагильчанами сотрудничал: с пресс-службой МВД, с Российской Православной Церковью, с казачеством. После этого молодой фотограф продолжил уже как самостоятельный автор, увлекся модернистами и фешн-фотографией. Стал сотрудничать с зарубежными журналами.

Так я попал в мир фотографии и увидел большой потенциал в этом направлении для экспериментов и самовыражения,говорит Георгий Майер.

Финансовый вопрос при переходе на занятие только фотографией не сильно коснулся фотохудожника. Благодаря работе дизайнером, Майер уже был опытным фотографом с неплохим по тем временам студийным оборудованием и набором профессиональных камер. Тем не менее, сейчас фотограф уверен, что в современном мире реализоваться в творческой профессии не сложно.

Можно искать заказы и продавать лицензии на фото через интернет, и это открывает большие возможности. Востребованность на хороших специалистов, обладающих уникальными знаниями, будет всегда высокая во всем мире,объясняет фотограф.

По поводу авторов из Нижнего Тагила Георгий Майер высказывается с большим энтузиазмом и теплотой. Перечисляет огромное количество тагильских фотографов, которые сильно повлияли на молодое поколение.

Художник не может существовать отдельно от социума, ему нужна постоянная поддержка и взаимодействие с авторами из других городов и стран. Так что я очень рад, что наряду с Нижнетагильским музеем изобразительных искусств, у нас появились новые выставочные пространства и молодые кураторы, Ксения Павленко и Евгений Комухин, которые оказывают влияние на развитие современной фотографии в городе,делится Майер.

По словам фотографа, почти все натурщицы в его работах — это люди из художественной среды: выпускницы художественных вузов и училищ, или просто творческие люди, заинтересованные фотографией. Как признаётся Майер, эти девушки относятся с пониманием к многочасовым съемкам и сложным экспериментам со светом. Все эффекты фотограф старается выставить на месте, не прибегая к пост обработке, но уточняет, что не считает, что использовать обработку неправильно.

Я считаю, что как [французский и американский художник, фотограф и кинорежиссёр, представитель сюрреалистической фотографии и фотографии Нового видения] Ман Рей экспериментировал в фотолаборатории, используя все технические возможности, которые существовали на тот момент, так и современные авторы должны использовать весь спектр современных технологий, включая фотошоп. Просто лично мне гораздо больше нравится процесс управления светом в натуре, чем работа за компьютером,объясняет Георгий Майер.

В фотоискусстве, по мнению Майера, главное — чтобы снимок достигал цели, поставленной автором, и не важно в каком жанре это осуществлено.

Если автор называет свою работу искусством, значит так оно и есть. Другое дело, что я как зритель могу с ним не согласится,заявляет известный фотограф.

В то же время куратор выставок Евгений Комухин отмечает, что фото привлекает всё больше и больше зрителей. Это, по его словам, способствует появлению новых авторов.