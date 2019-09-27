Гибель туристов из группы Дятлова сравнили с расстрелом царской семьи
Активистами фонда памяти группы Дятлова были обнаружены доказательства, что Следственный комитет должен возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства произошедшего, сообщает Ура.ру.
Их они представят 1 октября. Дело было заведено еще в 1959 году, но на нем нет номера, точной даты, а также отсутствуют ссылки на конкретную статью УК. Дело дятловеды считают фиктивным.
Адвокат фонда сравнивает гибель группы с убийством Николая II. Его дело было громким, ведь расстреляли царскую семью. Расследование было проведено и дело закрыли. В 1991 году обнаружили захоронение и дело снова было возбуждено.
В июле 2019 года активистами было направлено обращение к Александру Быстрыкину, главе СК, с просьбой возбудить уголовное дело о гибели группы. Через два месяца они получили ответ, что оно передано Генпрокуратуре.
Зачем? Ведь прокуратура уже 10 лет не заводит никакие дела! Это прямое нарушение УПК!возмутился адвокат Евгений Черноусов.
Поэтому было направлено ходатайство Генпрокуратуре (чтобы она повлияла на СК), повторно в СК и президенту РФ.
1 октября пройдет пресс-конференция в ТАСС, где участвовать будут — руководитель фонда памяти Дятлова Юрий Кунцевич, адвокат Евгений Черноусов, писатель-историк Олег Архипов (автор книги о судмедэкспертах в деле группы Дятлова и о тюменских ОПГ), а также сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова.