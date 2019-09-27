Гибель туристов из группы Дятлова сравнили с расстрелом царской семьи

Их они представят 1 октября. Дело было заведено еще в 1959 году, но на нем нет номера, точной даты, а также отсутствуют ссылки на конкретную статью УК. Дело дятловеды считают фиктивным.

Адвокат фонда сравнивает гибель группы с убийством Николая II. Его дело было громким, ведь расстреляли царскую семью. Расследование было проведено и дело закрыли. В 1991 году обнаружили захоронение и дело снова было возбуждено.

В июле 2019 года активистами было направлено обращение к Александру Быстрыкину, главе СК, с просьбой возбудить уголовное дело о гибели группы. Через два месяца они получили ответ, что оно передано Генпрокуратуре.

Зачем? Ведь прокуратура уже 10 лет не заводит никакие дела! Это прямое нарушение УПК!возмутился адвокат Евгений Черноусов.

Поэтому было направлено ходатайство Генпрокуратуре (чтобы она повлияла на СК), повторно в СК и президенту РФ.