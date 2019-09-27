Общая жилая площадь нового квартала составит 85 тысяч квадратных метров, сообщают «Новые известия».

Необходимо напомнить, что ИНК ведёт подготовительные мероприятия по подготовке строительства в районе Усть-Кута завода по производству полимеров. Новый жилой квартал, который, по оценкам специалистов, будет готов уже к 2023 году, предназначен для проживания сотрудников будущего завода и их семей. Специалисты ожидают, что винтовом рюмикропайоне будут жить более трёх тысяч человек.

Объявляя конкурс, в ИНК планируют привлечь внимание к своему проекту со стороны лучших представителей архитектурного сообщества России. Благодаря проектам компании, Зиновий заряд к развитию получат не только города и некоторые северные районы, но и вся территория Иркутской области. В ИНК ожидают, что исполнители предложат самые новые и революционные идеи в области проектирования жилья и общественных пространств. Ключевая задача - это организация максимально комфортного пространства для работы и жизни людей.

Все заявки будут рассмотрены сразу по нескольким номинациям: «Лучший концепт организации функциональной планировки микрорайона», «Лучший концепт оформления фасадов», «Лучший концепт организации общественных пространств». На конкурс молено предоставить до двух проектов.

К участию приглашаются физические лица (архитекторы, дизайнеры, декораторы, студенты профильных вузов), так и юридические (проектные организации, конструкторские бюро, дизайн-студии и мастерские).

Чтобы подать заявку, необходимо зайти на сайт https://arch-energy.ru/ и следовать инструкции портала, а также предоставить свой проект.