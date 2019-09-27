ИНК дала старт конкурсу на проектирование микрорайона в Усть-Куте
Иркутская нефтяная компания запустила конкурс на проект жилого микрорайона в Усть-Куте Иркутской области. В планах ИНК возвести на левом берегу реки Лена район, состоящих из нескольких жилых домов, двух детских садов на 140 мест, поликлиники, школы для 250 учеников и двух МФЦ.
Общая жилая площадь нового квартала составит 85 тысяч квадратных метров, сообщают «Новые известия».
Необходимо напомнить, что ИНК ведёт подготовительные мероприятия по подготовке строительства в районе Усть-Кута завода по производству полимеров. Новый жилой квартал, который, по оценкам специалистов, будет готов уже к 2023 году, предназначен для проживания сотрудников будущего завода и их семей. Специалисты ожидают, что винтовом рюмикропайоне будут жить более трёх тысяч человек.
Объявляя конкурс, в ИНК планируют привлечь внимание к своему проекту со стороны лучших представителей архитектурного сообщества России. Благодаря проектам компании, Зиновий заряд к развитию получат не только города и некоторые северные районы, но и вся территория Иркутской области. В ИНК ожидают, что исполнители предложат самые новые и революционные идеи в области проектирования жилья и общественных пространств. Ключевая задача - это организация максимально комфортного пространства для работы и жизни людей.
Все заявки будут рассмотрены сразу по нескольким номинациям: «Лучший концепт организации функциональной планировки микрорайона», «Лучший концепт оформления фасадов», «Лучший концепт организации общественных пространств». На конкурс молено предоставить до двух проектов.
К участию приглашаются физические лица (архитекторы, дизайнеры, декораторы, студенты профильных вузов), так и юридические (проектные организации, конструкторские бюро, дизайн-студии и мастерские).
Чтобы подать заявку, необходимо зайти на сайт https://arch-energy.ru/ и следовать инструкции портала, а также предоставить свой проект.
Заявки принимаются с 7 октября до 21 ноября этого года. Итоги конкурса будут озвучены также в конце ноября.