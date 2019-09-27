На тагильчанина завели уголовное дело после угрозы полицейскому ножом
Сегодня, 09:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении жителя Нижнего Тагила 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным следствия, 1 сентября в вечернее время в квартиру в доме на улице Каспийская по сообщению о дебоше был вызван наряд полиции. На месте подозреваемый направил на одного из сотрудников ППС нож и начал высказывать угрозы применения насилия.
Тагильчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
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