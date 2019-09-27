На Урал из иракского приюта пытаются вернуть троих детей
Сегодня, 20:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Омбудсмен Игорь Мороков пытается вернуть в Свердловскую область троих детей, чьи родители уехали воевать в Ирак, сообщает Е1.
Два мальчика и одна девочка находятся в Багдаде. Детей поместили в приют, так как их мать умерла, а местонахождение отца неизвестно. По словам Игоря Морокова, обычно дети из Свердловской области попадают в приюты из-за того, что их родители попадают в тюрьму или умирают. Как пояснил омбудсмен, семьи из региона уезжают воевать с ИГИЛ (запрещенной в России террористической организацией).
В России детей ждет тетя.
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