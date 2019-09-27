На Урал из иракского приюта пытаются вернуть троих детей

Два мальчика и одна девочка находятся в Багдаде. Детей поместили в приют, так как их мать умерла, а местонахождение отца неизвестно. По словам Игоря Морокова, обычно дети из Свердловской области попадают в приюты из-за того, что их родители попадают в тюрьму или умирают. Как пояснил омбудсмен, семьи из региона уезжают воевать с ИГИЛ (запрещенной в России террористической организацией).