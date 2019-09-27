На Урале осужденный прятался с подругой в землянке в лесу

Во время розыска свердловчанина сотрудники ГУ ФСИН пришли домой к его брату. Тот пояснил, что разыскиваемый находится в лесу, в делянке. Там он проживает вместе с подругой, которая также является осужденной.

Сотрудники ГУ ФСИН отправились на поиски мужчины, следуя описанию, полученному от его брата. Миновав кладбище и свалку, они обнаружили в лесу делянку — в овраге было выкопано жилое помещение с дверью и печью внутри. Кроме того, поблизости были оборудованы душевая кабина, туалет, а территорию охранял пес в будке.