На Урале осужденный прятался с подругой в землянке в лесу
Сегодня, 14:57ОбществоФото: ГУ ФСИН по Свердловской области
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В Свердловской области осужденный, который перестал являться на вызовы в инспекцию для регистрационной отметки, был найден в землянке в лесу, сообщает ГУ ФСИН по региону.
Во время розыска свердловчанина сотрудники ГУ ФСИН пришли домой к его брату. Тот пояснил, что разыскиваемый находится в лесу, в делянке. Там он проживает вместе с подругой, которая также является осужденной.
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Сотрудники ГУ ФСИН отправились на поиски мужчины, следуя описанию, полученному от его брата. Миновав кладбище и свалку, они обнаружили в лесу делянку — в овраге было выкопано жилое помещение с дверью и печью внутри. Кроме того, поблизости были оборудованы душевая кабина, туалет, а территорию охранял пес в будке.
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