Осуждённые за гибель Станислава Головко тагильские полицейские отпущены по УДО
Трое полицейских из Нижнего Тагила, которые отбывали наказание за смерть задержанного Станислава Головко, условно-досрочно отпущены из колонии, сообщает ИА «Все новости».
Сегодня, 27 сентября, судья Тагилстроевского района удовлетворила ходотайства Егора Ялунина, Дмитрия Панова и Анатолия Быкова в условно-досрочном освобождении.
Ходатайство Дмитрия Панова удовлетворено на неотбытый срок наказания 1 год и 12 дней. Ходатайство Егора Ялунина об условно-досрочном освобождении удовлетворено на неотбытый срок наказания 10 месяцев и 9 дней. Анатолий Быков не отбыл 8 месяцев и 16 дней,сообщила помощник судьи.
Как рассказали в пресс-службе Тагилстроевского суда, ни колония, ни прокурор против УДО не возражали. Решение суда вступит в силу через 10 дней в случае, если стороны его не обжалуют.
Напомним, трое полицейских ОП №17 осуждены за превышение полномочий в отношении Станислава Головко, который после задержания умер в больнице от различных травм. Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от трёх лет и двух месяцев до 3,5 лет.