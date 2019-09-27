Осуждённые за гибель Станислава Головко тагильские полицейские отпущены по УДО

Сегодня, 27 сентября, судья Тагилстроевского района удовлетворила ходотайства Егора Ялунина, Дмитрия Панова и Анатолия Быкова в условно-досрочном освобождении.

Ходатайство Дмитрия Панова удовлетворено на неотбытый срок наказания 1 год и 12 дней. Ходатайство Егора Ялунина об условно-досрочном освобождении удовлетворено на неотбытый срок наказания 10 месяцев и 9 дней. Анатолий Быков не отбыл 8 месяцев и 16 дней,сообщила помощник судьи.

Как рассказали в пресс-службе Тагилстроевского суда, ни колония, ни прокурор против УДО не возражали. Решение суда вступит в силу через 10 дней в случае, если стороны его не обжалуют.