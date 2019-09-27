Первая часть фильма «Большой Нижний Тагил» вышла под названием «Народный храм»

Посмотрим по доходам расходам, тогда будем принимать решение. Их [серии документального фильма] можно всю жизнь снимать и ещё темы останутся,рассказал Андрей Вергилий TagilCity.ru

Напомним, авторы «Большого Нижнего Тагила» обещали рассказать в фильме об истории города, его тайнах и легендах, основываясь на эксклюзивных данных. Сбор на «Планете» был объявлен 5 июня, и с тех пор на счёт поступило 1202 рубля. Андрей Краснов пояснил, что для работы нужно 250 тысяч рублей, и она будет выполнена вне зависимости от суммы собранных на платформе денег — «на собственные средства». В конце августа Андрей Вергилий рассказал TagilCity.ru, что было принято решение поделить проект на серии и выпускать поочерёдно по мере готовности.