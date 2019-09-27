Первая часть фильма «Большой Нижний Тагил» вышла под названием «Народный храм»
27 сентября на Youtube канале Andre Vergil вышла первая часть документального фильма «Большой Нижний Тагил». Она посвящена истории храма Александра Невского и называется «Народный Храм».
В фильме рассказывается, как строился и восстанавливался храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в Нижнем Тагиле,говорится в описании фильма.
Съёмочная группа состояла из трёх человек: журналист Андрей Вергилий, оператор Игорь Харьков, автор оригинального текста и краевед Дмитрий Кужильный.
Даты выхода следующей части Андрей Вергилий не сказал, пообещав принять решение позже.
Посмотрим по доходам расходам, тогда будем принимать решение. Их [серии документального фильма] можно всю жизнь снимать и ещё темы останутся,рассказал Андрей Вергилий TagilCity.ru
Напомним, авторы «Большого Нижнего Тагила» обещали рассказать в фильме об истории города, его тайнах и легендах, основываясь на эксклюзивных данных. Сбор на «Планете» был объявлен 5 июня, и с тех пор на счёт поступило 1202 рубля. Андрей Краснов пояснил, что для работы нужно 250 тысяч рублей, и она будет выполнена вне зависимости от суммы собранных на платформе денег — «на собственные средства». В конце августа Андрей Вергилий рассказал TagilCity.ru, что было принято решение поделить проект на серии и выпускать поочерёдно по мере готовности.