Росприроднадзор: «Торговый порт Посьет» в Приморье может быть закрыт

Vostokmedia.com пишет, что Светлана Радионова обратилась ко всем стивидорам, спросив о том, есть ли среди них компании, которые не прошли экспертизу. Поднявший руку представитель АО «Торговый порт Посьет» объяснил их задержку проведением конкурсной процедуры. Кроме того, он подчеркнул, что договор уже заключен и, в соответствии с договором, компания обязана подать все документы в течение месяца.

Светлана Радионова указала на то, что если до 15 ноября документы не будут поданы, компания будет остановлена. При этом, АО «Торговый порт Посьет» составляет горнодобывающего гиганта, группу компаний «Мечел».

Радионова также акцентировала внимание на том, что стивидоры работают, игнорируя местных жителей.

Кроме того, она также заявила, что пришлет в Приморье достаточное количество специалистов, даже расселит их при необходимости, однако проведет серьезную проверку. Радионова дала обещание стивидорам, что лично проверит все связанными с ними документы.