«Россети» подключили жителей приморских сел к центральному электроснабжению

Решение о том, чтобы запустить новую подстанцию для населенных пунктов в 300 километрах от Хабаровска, было принято после выхода из строя 6 дизель-генераторных установок, которые питали села.

«Россети» в рамках проекта отстроили трансформаторные подстанции мощностью 2,5 и 1,6 МВА соответственно. Вместе с тем, работники энергоотрасли проложили примерно 80 километров воздушной линии электропередачи до расположенного неподалеку центра электропитания — подстанции «Перевал». Сложные условия дальневосточной тайги не стали препятствием для завершения работ меньше чем за 6 месяцев. Объем инвестиций при этом — 242 миллиона рублей, пишет vostokmedia.com.

Генеральный директор компании Павел Ливинский акцентировал внимание на социальной значимости создания передовой электросетевой инфраструктуры на отдаленных территориях. Так, решение этой задачи является драйвером для качественного развития жизни людей. Открытие объектов энергетического характера обеспечит непрерывное поступление электроэнергии для коренного населения — удэгейцев.

Помимо того, глава «Россетей» обратил внимание на тот факт, что реализация проекта позволила в 4 раза снизить тариф для предпринимателей указанных сел. Запуск новой подстанции сможет уменьшить нагрузку на бюджет края в объеме 11 миллионов рублей каждый год путем исключения субсидии на дизтопливо.