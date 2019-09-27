«Российская энергетическая неделя» состоится с участием Владимира Путина

Мероприятие состоится 2 октября в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Так, Путин поделится результатами деятельности в сфере энергетики, поговорит о будущем отечественного ТЭК, а также расскажет о решении крупных задач, которые имеются на сегодняшний день.

Oilcapital.ru пишет, что дискуссия пройдет при участии ряда экспертов, таких как генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо, председатель совета директоров, ведущий исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс, и другие специалисты.

Глава страны в рамках встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо обсудит взаимоотношения России и ОПЕК, действующее на протяжение трех лет ограничение добычи, а также создание полноценного механизма кооперации РФ и ОПЕК в формате ОПЕК+.

Вместе с тем, Путин поговорит с Дарреном Вудсом о поэтапной реализации проектов с участием ExxonMobil в России.

На второй день форума пройдет Министерская встреча стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Специалисты из ряда стран, в числе которых Россия, Норвегия, Венесуэла и другие, поговорят о перспективе рынка природного газа. Помимо того, на третий день, 4 октября, состоится совещание, темой которого станут подготовительные мероприятия к прохождению очередного сезона “осень-зима”. Председателем совещания будет министр энергетики России Александр Новак. Молодежный день Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоится 5 октября. В этом мероприятии примут участие более 3 тысяч молодых профессионалов.