Тагильский предприниматель попал под суд за незаконную рубку леса и сбыт древесины
В июне в полицию поступило заявление от представителя Нижнетагильского лесничества о незаконной вырубке семи кубометров сосны. По предварительным данным ущерб составил 190 тысяч рублей, сообщает МУ МВД России "Нижнетагильское".
Незаконная вырубка была обнаружена недалеко от деревни Черемшанка.
В ходе проверки были опрошены жители деревни для поиска очевидцев преступления. В результате под подозрением оказался 45-летний житель, у которого имеется собственная мастерская по обработке древесины. В ходе разбирательств выяснилось, что ранее мужчина приобретал лицензию на вырубку лесов для пилорамы, но срок действия документов давно истек. У мужчины не было возможности приобрести древесину за свои деньги, и он решился на правонарушение.
В дальнейшем выяснилось, что подозреваемый причастен и к другому факту незаконной вырубки, совершенной им в октябре 2018 года. Он признался, что тогда вырубил восемь сосен. Установлено, что вырубленные деревья мужчина перевозил на тракторе к пилораме, где изготавливал доски на продажу. При осмотре цеха были найдены приспособления для валки леса и сам трактор, на котором осуществлялась перевозка. Все инструменты были изъяты в качестве доказательств по делу.
Обвинение предпринимателю предъявляется по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений) и части 1 статьи 191.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины). Общий ущерб, нанесенный лесному фонду, достигает 400 тысяч рублей,заявила начальник следственного отдела №7 Евгения Зырянова
Ранее обвиняемый в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Он полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении. На данный момент расследование завершено и дело направлено в суд для вынесения приговора.