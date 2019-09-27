Тагильский предприниматель попал под суд за незаконную рубку леса и сбыт древесины

Незаконная вырубка была обнаружена недалеко от деревни Черемшанка.

В ходе проверки были опрошены жители деревни для поиска очевидцев преступления. В результате под подозрением оказался 45-летний житель, у которого имеется собственная мастерская по обработке древесины. В ходе разбирательств выяснилось, что ранее мужчина приобретал лицензию на вырубку лесов для пилорамы, но срок действия документов давно истек. У мужчины не было возможности приобрести древесину за свои деньги, и он решился на правонарушение.

В дальнейшем выяснилось, что подозреваемый причастен и к другому факту незаконной вырубки, совершенной им в октябре 2018 года. Он признался, что тогда вырубил восемь сосен. Установлено, что вырубленные деревья мужчина перевозил на тракторе к пилораме, где изготавливал доски на продажу. При осмотре цеха были найдены приспособления для валки леса и сам трактор, на котором осуществлялась перевозка. Все инструменты были изъяты в качестве доказательств по делу.

Обвинение предпринимателю предъявляется по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений) и части 1 статьи 191.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины). Общий ущерб, нанесенный лесному фонду, достигает 400 тысяч рублей,заявила начальник следственного отдела №7 Евгения Зырянова