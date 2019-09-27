В Екатеринбурге для опроса по храму напечатают 100 тысяч бюллетеней

Всего будет 51 пункт для голосования. Определись свой участок каждый житель сможет на сайте избиркома или по телефону горячей линии.

Для того, чтобы избежать двойных голосов опросная комиссия будет использовать специальную программу. В ней будет отмечен каждый голос, это не позволит избирателю проголосовать ещё раз на другом пункте.

Также избирком планирует напечатать первый тираж бюллетеней в количестве 100 тысяч. При администрация дополнительно выпустит нужное количество опросных листов. На всех опросных пунктах готовится система видеонаблюдениия и планируется организовать присутствие до четырех наблюдателей.