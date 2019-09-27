В Екатеринбурге для опроса по храму напечатают 100 тысяч бюллетеней
Сегодня, 16:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге проводится подготовка для опроса жителей по строительству храма. Как рассказал председатель избиркома Вадим Антошин, сейчас началась проверка и настройка технического оборудования на всех избирательных участках, пишет «Новый день».
Сюжеты: Екатеринбург
Всего будет 51 пункт для голосования. Определись свой участок каждый житель сможет на сайте избиркома или по телефону горячей линии.
Для того, чтобы избежать двойных голосов опросная комиссия будет использовать специальную программу. В ней будет отмечен каждый голос, это не позволит избирателю проголосовать ещё раз на другом пункте.
Также избирком планирует напечатать первый тираж бюллетеней в количестве 100 тысяч. При администрация дополнительно выпустит нужное количество опросных листов. На всех опросных пунктах готовится система видеонаблюдениия и планируется организовать присутствие до четырех наблюдателей.
Итоги опроса комиссия подведет 14 октября. На следующий день протокол должен быть передан в городскую думу.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей