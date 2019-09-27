В Нижнем Тагиле прошло первое общегородское посвящение в студенты

На празднике собрались несколько сотен первокурсников городских вузов и учащихся средне-специальных учебных заведений. Ребят поздравил и пожелал успехов в учёбе вице-мэр Вячеслав Горячкин:

Сегодня большая студенческая семья Нижнего Тагила выросла. Я желаю всем ребятам не только хорошо учиться, но обрести новых друзей.