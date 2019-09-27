В Нижнем Тагиле прошло первое общегородское посвящение в студенты
Сегодня, 17:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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27 сентября в Нижнем Тагиле на набережной городского пруда впервые прошло общегородское посвящение в студенты, сообщает пресс-служба администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
На празднике собрались несколько сотен первокурсников городских вузов и учащихся средне-специальных учебных заведений. Ребят поздравил и пожелал успехов в учёбе вице-мэр Вячеслав Горячкин:
Сегодня большая студенческая семья Нижнего Тагила выросла. Я желаю всем ребятам не только хорошо учиться, но обрести новых друзей.
На сцене перед первокурсниками с различными номерами выступили учащиеся железнодорожного техникума, медицинского колледжа, социально-педагогического института и других ссузов и вузов. Закончилась церемония клятвой студентов, исполнением гимна и передачей «Огня знаний».
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