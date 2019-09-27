Жителей Нижнего Тагила предупредили о взрывных работах 29 сентября
Сегодня, 13:10ОбществоФото: pixabay.com
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ЕДДС сообщает, что 29 сентября в Нижнем Тагиле будут производиться взрывные работы.
Сюжеты: Нижний Тагил
29 сентября 2019 года в 16:00 по местному времени на шахте "Естюнинская" будет произведен технологический взрыв по отбойке руды с применением современной технологии.
В результате взрыва возможен незначительный сейсмический толчок. Население просят не беспокоиться.
Напомним, 8 сентября взрывные работы производились на шахтах "Магнетитовая" и "Естюнинская".
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