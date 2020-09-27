Ковидные нарушения и уходящая из-под ног земля. Итоги недели в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле имеются две крупные шахты — «Магнетитовая» и «Эксплуатационная». Последняя законсервирована «мокрым» способом, а «Магнетитовую» должны были законсервировать в 2016 году, однако по сей день она является действующей. Территория шахт и карьеров занимает почти треть города. По мнению экологов и шахтеров, на данных участках есть риск обрушения. Проблема существует десятилетия, однако решать ее никто не спешит. TagilCity.ru составило свою карту предполагаемых зон обрушения, так как ни ВГОК, ни профильные ведомства не смогли предоставить карту подземных разработок. По подсчетам редакции, в зоне риска — десятки соцобъектов и более 200 жилых домов. Также редакция попыталась разобраться, какие меры нужно предпринять, чтобы не допустить трагедии.
На ЕВРАЗ НТМК прошла плановая проверка Росприроднадзора. Оказалось, что предприятие предоставляло недостоверную информацию о выбросах в атмосферу, неправильно была оформлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год, неправильно эксплуатировалось пылегазоочистное оборудование.
Кроме того, ЕВРАЗ загрязнял реки Малая Кушва, Вязовка и Сухая Ольховка сточными водами. На запрос редакции по выявленным нарушениям ответ от пресс-службы предприятия не поступил.
Еще одно нарушение выявлено в городской больнице № 1, там несвоевременно предоставляли данные о пациентах с коронавирусом. Это выяснилось в ходе проверки Роспотребнадзора. Главврач медучреждения Олег Николаев сообщил, что в настоящий момент нарушения устранены, данные передаются оперативно в электронном виде.
С наступлением осени в соцсетях появляется все больше жалоб от тагильчан на разбитые дороги во дворах. Жители пишут в администрацию города, в управляющие компании и прочие инстанции. Однако ремонта добиться не могут. Выяснилось, чтобы провести ремонт — недостаточно этого просто потребовать. Жителям домов нужно соблюсти ряд формальностей. Редакция разобралась, каких именно.