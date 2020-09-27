Ковидные нарушения и уходящая из-под ног земля. Итоги недели в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле имеются две крупные шахты — «Магнетитовая» и «Эксплуатационная». Последняя законсервирована «мокрым» способом, а «Магнетитовую» должны были законсервировать в 2016 году, однако по сей день она является действующей. Территория шахт и карьеров занимает почти треть города. По мнению экологов и шахтеров, на данных участках есть риск обрушения. Проблема существует десятилетия, однако решать ее никто не спешит. TagilCity.ru составило свою карту предполагаемых зон обрушения, так как ни ВГОК, ни профильные ведомства не смогли предоставить карту подземных разработок. По подсчетам редакции, в зоне риска — десятки соцобъектов и более 200 жилых домов. Также редакция попыталась разобраться, какие меры нужно предпринять, чтобы не допустить трагедии.