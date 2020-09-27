Мэр Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем машиностроения

Мэр Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем машиностроения

Сегодня, 18:42ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Мэр Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем машиностроения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Глава города отметил важность отрасли в экономике России.

Для Нижнего Тагила машиностроение всё также остаётся важным направлением. Славные традиции предков продолжают градообразующие предприятия, сказал Владислав Пинаев.

Мэр выразил благодарность жителям Нижнего Тагила, работающим в этой отрасли, ветеранам предприятий.

Желаю вам успехов в производстве, счастья, здоровья и благополучия! заключил глава города.

Напомним, недавно Владислав Пинаев поздравил тагильчан с открытием после реконструкции парка Победы на ГГМ.

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