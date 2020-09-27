Мэр Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем машиностроения

Глава города отметил важность отрасли в экономике России.
Для Нижнего Тагила машиностроение всё также остаётся важным направлением. Славные традиции предков продолжают градообразующие предприятия, сказал Владислав Пинаев.
Мэр выразил благодарность жителям Нижнего Тагила, работающим в этой отрасли, ветеранам предприятий.
Желаю вам успехов в производстве, счастья, здоровья и благополучия! заключил глава города.
Напомним, недавно Владислав Пинаев поздравил тагильчан с открытием после реконструкции парка Победы на ГГМ.