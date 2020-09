Мэр Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем машиностроения

Мэр Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем машиностроения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Глава города отметил важность отрасли в экономике России. Для Нижнего Тагила машиностроение всё также остаётся важным направлением. Славные традиции предков продолжают градообразующие предприятия, сказал Владислав Пинаев. Мэр выразил благодарность жителям Нижнего Тагила, работающим в этой отрасли, ветеранам предприятий. Желаю вам успехов в производстве, счастья, здоровья и благополучия! заключил глава города. Напомним, недавно Владислав Пинаев поздравил тагильчан с открытием после реконструкции парка Победы на ГГМ. В Нижнем Тагиле после реконструкции торжественно открыли парк Победы на ГГМ

