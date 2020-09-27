Музыканты, мастера и маски. Как прошел «Демидов-фест» под Нижним Тагилом

Несмотря на то, что начало было намечено на двенадцать, очередь начала образовываться уже в половину. 60% посетителей — жители Нижнего Тагила, также автобусы ходили из Екатеринбурга. Примечательно, что мероприятие посетили не только уральцы, но и жители Москвы и Санкт-Петербурга. Екатерина подчеркнула, что важным оставалось соблюдение мер по защите посетителей от коронавирусной инфекции: около четырех тысяч медицинских масок было выдано гостям, также любой мог обработать руки специальным санитайзером на черноисточинских травах.