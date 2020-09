Музыканты, мастера и маски. Как прошел «Демидов-фест» под Нижним Тагилом

26 сентября в поселке Черноисточинск, что под Нижнем Тагилом, на исторической территории бывшего Демидовского завода прошел масштабный арт-фестиваль «Демидов-фест». Организатором являлась площадка «АртРезиденция».

В рамках фестиваля было задействовано свыше 20 точек активности и проведено множество мероприятий. Большая выставка современных художников, маркет-плейс от мастеров и ремесленников, выступление творческих коллективов Черноисточника и Горноуральского городского округа, краеведческий квест с элементами дополненной реальности, концерты в стиле рок, джаз и djs и многое другое имели возможность посетить гости фестиваля. Фестиваль "Демидов-фест" Photo: Личная страница Рамиля Хакимова во "Вконтакте" Организатор мероприятия Екатерина Третьякова рассказала, как проходил фестиваль. Фестиваль "Демидов-фест" Photo: Личная страница Рамиля Хакимова во "Вконтакте" Несмотря на то, что начало было намечено на двенадцать, очередь начала образовываться уже в половину. 60% посетителей — жители Нижнего Тагила, также автобусы ходили из Екатеринбурга. Примечательно, что мероприятие посетили не только уральцы, но и жители Москвы и Санкт-Петербурга. Екатерина подчеркнула, что важным оставалось соблюдение мер по защите посетителей от коронавирусной инфекции: около четырех тысяч медицинских масок было выдано гостям, также любой мог обработать руки специальным санитайзером на черноисточинских травах. Фестиваль прошел отлично,подытожила Екатерина. Фестиваль "Демидов-фест" Photo: Личная страница Рамиля Хакимова во "Вконтакте" Около пяти тысяч человек стали гостями фестиваля «Демидов-фест» в этом году. Один и посетителей поделился с TagilCity.ru своими впечатлениями. Замечательное молодежное событие, на которым творческие люди могут показать себя. Организация проделала огромную работу и это не может не вызывать уважение. Особенно мне понравилось музыкальное сопровождение. Музыкантов специально пригласили из Екатеринбурга и они отлично справились со своей задачей,рассказал Иван. Напомним, проект «АртРезиденция» вышел в финал программы «100 городских лидеров-2020», которую проводит «Агентство стратегических инициатив», и попал в двадцатку лучших.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter