У застрявшего в Таиланде свердловчанина появился шанс вернуться на родину

Напомним, екатеринбуржец проживал в Таиланде с октября 2019 года. В конце весны у него закончилась виза и он решил вернуться домой. Рейс, на который он купил билеты неоднократно переносился, а деньги не возвращали. После окончания действия визы, за незаконное пребывание в стране ему могли грозить штрафы или тюрьма.