У застрявшего в Таиланде свердловчанина появился шанс вернуться на родину

Екатеринбуржец смог получить разрешение на продление срока прибывания в стране и теперь сможет законно вернуться домой, пишет E1.

После долгих очередей в инстанциях зарубежной страны, Илья, наконец, смог продлить срок своего пребывания. Соответствующее письмо находится у него на руках, остаётся только поставить печать в паспорт. Эта отметка еще одна непростая задача, так как требует регистрации по месту жительства, но мне помогают друзья, как из России, так и местные, говорит свердловчанин. Отмечается, что в стране еще сотни других граждан РФ, которые не могут вернуться на родину. Печально видеть обреченные лица сограждан в посольстве. Людям отменили рейс 26 сентября. Однако, есть и те кто получает положительные новости. Некоторые кричат от радости, когда получают письмо, добавил Илья. Напомним, екатеринбуржец проживал в Таиланде с октября 2019 года. В конце весны у него закончилась виза и он решил вернуться домой. Рейс, на который он купил билеты неоднократно переносился, а деньги не возвращали. После окончания действия визы, за незаконное пребывание в стране ему могли грозить штрафы или тюрьма. Екатеринбуржец не может четыре месяца вылететь из Таиланда из-за коронавируса

