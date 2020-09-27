У застрявшего в Таиланде свердловчанина появился шанс вернуться на родину

После долгих очередей в инстанциях зарубежной страны, Илья, наконец, смог продлить срок своего пребывания. Соответствующее письмо находится у него на руках, остаётся только поставить печать в паспорт.
Эта отметка еще одна непростая задача, так как требует регистрации по месту жительства, но мне помогают друзья, как из России, так и местные, говорит свердловчанин.
Отмечается, что в стране еще сотни других граждан РФ, которые не могут вернуться на родину.
Печально видеть обреченные лица сограждан в посольстве. Людям отменили рейс 26 сентября. Однако, есть и те кто получает положительные новости. Некоторые кричат от радости, когда получают письмо, добавил Илья.
Напомним, екатеринбуржец проживал в Таиланде с октября 2019 года. В конце весны у него закончилась виза и он решил вернуться домой. Рейс, на который он купил билеты неоднократно переносился, а деньги не возвращали. После окончания действия визы, за незаконное пребывание в стране ему могли грозить штрафы или тюрьма.