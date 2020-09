В городе Асбест сотрудники МСЧ провели рейд с беспилотным дроном. Проверяли садоводов на предмет незаконного сжигания мусора, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что сжигание мусора и листьев опасно. Любая искра в сухую осеннюю погоду может привести к пожару. К проверке присоединились участники поисково-спасательного отряда. Они и поделились с сотрудниками МЧС беспилотным аппаратом. В результате проверки нарушителей выявлено не было. Напомним, такая практика не впервые применяется в регионе. Весной в Первоуральске с помощью дрона было обследовано 78 квадратных километра, выявили два нарушения, составлены протоколы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter