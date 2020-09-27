В Екатеринбурге обнаружено логово угоншика дорогих иномарок

Грабитель был схвачен в гараже на Коммунистической в районе Уралмаша, куда загонял машины, а после сбывал. Все случаи кражи — дорогостоящие автомобили зарубежного производства. Благодаря специальному оборудованию мужчина отключал противоугонную систему, запускал двигатель и перевозил машину в гараж. В нем же сотрудники правоохранительных органов обнаружили последний украденный автомобиль. Транспорт был возвращен владельцу.
Как сообщает полиция, злоумышленнику 26 лет, на его счету пять краж и ранних судимостей не имеется. Ущерб был оценен в шесть миллионов рублей.
Уголовное дело передали в суд, теперь похитителю грозить до десяти лет лишения свободы, а также было заведено еще одно дело за незаконное хранение оружия: в квартире мужчины было найдено 43 патрона.
Напомним, в Екатеринбурге будут судить банду за кражу более шести миллионов рублей из почтовых отделений.