В Екатеринбурге обнаружено логово угоншика дорогих иномарок

ОМОН и полиция Екатеринбурга задержали автоугонщика, специализирующегося на дорогих иномарках, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Грабитель был схвачен в гараже на Коммунистической в районе Уралмаша, куда загонял машины, а после сбывал. Все случаи кражи — дорогостоящие автомобили зарубежного производства. Благодаря специальному оборудованию мужчина отключал противоугонную систему, запускал двигатель и перевозил машину в гараж. В нем же сотрудники правоохранительных органов обнаружили последний украденный автомобиль. Транспорт был возвращен владельцу. Как сообщает полиция, злоумышленнику 26 лет, на его счету пять краж и ранних судимостей не имеется. Ущерб был оценен в шесть миллионов рублей. Уголовное дело передали в суд, теперь похитителю грозить до десяти лет лишения свободы, а также было заведено еще одно дело за незаконное хранение оружия: в квартире мужчины было найдено 43 патрона. Напомним, в Екатеринбурге будут судить банду за кражу более шести миллионов рублей из почтовых отделений.

