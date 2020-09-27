В центре Екатеринбурга обнаружена археологическая находка

В центре Екатеринбурга обнаружена археологическая находка

Сегодня, 21:28ОбществоPhoto: Фото: официальная документация исследования
В Екатеринбурге Археологи обнаружили ряд находок во время проверки участка, в связи с реконструкцией улицы 8 марта, пишет «КП-Екатеринбург».

На сайте управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщается, что найдены керамические фрагменты, кости, деревянные и берестяные изделия.

Эксперты заключили, что строительные работы на территории невозможны, в связи с обнаружением у участка признаков культурного наследия. На этом месте планируют провести археологическое расследование.

Напомним, летом в Нижнем Тагиле на территории НТМК нашли останки человека. По результатам исследования выяснилось, что возраст находки составляет более ста лет.

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