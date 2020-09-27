В центре Екатеринбурга обнаружена археологическая находка

На сайте управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщается, что найдены керамические фрагменты, кости, деревянные и берестяные изделия.
Эксперты заключили, что строительные работы на территории невозможны, в связи с обнаружением у участка признаков культурного наследия. На этом месте планируют провести археологическое расследование.
Напомним, летом в Нижнем Тагиле на территории НТМК нашли останки человека. По результатам исследования выяснилось, что возраст находки составляет более ста лет.