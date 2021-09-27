Экологи призвали крупные компании участвовать в озеленении городов

Эксперты убеждены, что компании — организаторы акций по озеленению городов могут повлиять на экологическую ситуацию в стране. Примером может стать посадка пицундской сосны, занесенной в Красную книгу, в Сочи. Эту акцию поддержали компания «Интеррос» и сочинская администрация.

Экологи подчеркивают, что озеленение — «эффективное оружие», которое можно использовать в борьбе с изменениями климата на планете. В России сегодня на горожан приходится 74,1% всего населения страны, пишут «Новые известия». Жители городов большую часть своего времени проводят в своей среде. По этой причине, как считают эксперты, развитие парков, скверов и озеленение территорий — один из ключевых вопросов городского благоустройства. Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов считает, что первое место в рейтинге наиболее экологически чистых городов стоит отдать Москве. Эксперт отмечает, что как минимум по числу зеленых насаждений, появившихся в последние годы в столице, город уверенно возвращает себе статус самого зеленого российского мегаполиса. Эксперт выразил уверенность в том, что в скором времени то же самое можно будет сказать и о Сочи. В мае 2021 года, как рассказывает Роман Пукалов, он наблюдал за проведением экологической акции на верхней приморской набережной рядом с Российским международным олимпийским университетом, возле берега реки Псахе. Автор этого проекта по озеленению — предприятие «Юниверсити Плаза», которое занимает лидирующие позиции в сфере отельного бизнеса на черноморском побережье. Участие в проекте в качестве спонсора принимали компания «Интеррос» Владимира Потанина и сочинская администрация. Сегодня решением вопросов, связанных с посадкой растений в крупных российских городах, занимаются преимущественно муниципальные власти, а также владельцы частных территорий. В силу этой причины результат не всегда положительный, так как местные власти имеют немало проблем и не очень много финансовых средств. Таким образом, озеленение не входит в категорию первоочередных вопросов. По мнению Романа Пукалова, нужно изменить отношение к природе ряда глав крупных отечественных компаний, участвующих в принятии решений о развитии городских территорий. В противном случае «дело не пойдет», убежден Пукалов. Экологи отмечают, что речь не идет о призыве бизнес-сообщества оплачивать экологические акции, проводящиеся по всей стране, как в случае с Сочи. Однако для предприятий, которые планируют продолжать работу в своих городах, это может стать серьезным вкладом в улучшение экологической ситуации — это социальная ответственность бизнеса.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter