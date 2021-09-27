Фестиваль в поддержку медиков «красной зоны» пройдет в Нижнем Тагиле

Фестиваль в поддержку медиков «красной зоны» пройдет в Нижнем Тагиле
Фестиваль в поддержку медиков «красной зоны» пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:53ОбществоФото: 1МI
Благотворительный фестиваль одного дня Академии Н. С. Михалкова в поддержку врачей, борющихся с COVID-19, пройдет в Нижнем Тагиле.

Мероприятие пройдет 9 октября 2021 года в рамках акции поддержки медиков, продолжающих ежедневно бороться с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии.

Фестиваль начнется в 12 часов дня с лекции «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности», которую прочитает Эрнест Орлов.

В 15 часов режиссер, педагог и музыкант Михаил Милькис расскажет о мастерстве актера театра и кино учащимся тагильского колледжа искусств. В 18-19 часов в фойе Театра драмы пройдет выставка, посвященная Чехову, а завершит мероприятия театральная постановка по произведениям Бунина и Чехова.

Напомним, социальная сеть «ВКонтакте» организовала гранты для поддержки культурных онлайн проектов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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