Горячий ливень и 600 тысяч долгов: тагильчане из дома на ул. Попова ждут капремонт

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница дома № 37 на ул. Попова. Уходя на работу, она вынуждена переживать за двух своих детей, так как очередной потоп может закончиться замыканием, балконы вот-вот обрушатся, а крышка колодца у подъезда в любой момент ввалится внутрь.
В апреле над ее квартирой снесло кусок шифера, и в первый же дождь комнату залило водой. Второй потоп случился в момент подачи отопления: на чердаке лопнула труба. От воды в подъезде намок и обрушился гипсокартонный потолок, а жители квартир попали под горячий ливень.
Я была на работе, когда все это произошло. Позвонила младшая дочь. Когда я прибежала домой, в подъезде как будто шел ливень. Я поднималась и переживала, хоть бы не замкнула проводка, сообщила редакции TagilCity.ru девушка.
Сотрудники УК, по словам женщины, демонтировали лишь часть потолка — остальные куски так и остались висеть, что привело ко второму обрушению.
Причем было два обрушений. Первое, когда был затоп, они пришли и оборвали куски, которые висели, и сказали, что остальное они не видят смысла снимать, хотя было видно, что он обвис. Они ушли и ночью около трех часов он рухнул еще больше, сказала она.
Дом на Попова, 37 обслуживает управляющая компания ООО «Тагил строй». Начальник отдела по работе с населением Сергей Калашников рассказал редакции, что сотрудники УК восстановили недостающие части шифера, однако окончательно устранить причины протечек может только капитальный ремонт. Потолок в подъезде, по его словам, восстановят после просыхания перекрытий.
Ремонтировать бесполезно, это как ставить новые заплатки на старые штаны. Если подходить серьезно, то нужно снять шифер и поставить новый, и проблема будет решена, но с этим вопросом к фонду капитального ремонта,сказал он.
Помимо этого, жильцы пожаловались на плохое состояние фасада и балконов. От здания отпадывают куски штукатурки, а балконы вот-вот рухнут. Недавно сотрудники УК выдали предписание, согласно которому жителям запрещено выходить на балконы.
Реконструкция фасада здания и балконных плит также в компетенции регионального фонда капитального ремонта.
Ежедневную угрозу представляет канализационный колодец, который находится в метре от выхода из подъезда. Бетонная опалубка растрескалась и деформировалось, а крышка люка ввалилась в углубление.
В УК «Тагил строй» подтвердили, что колодец опасен для жителей, так как крышка в любой момент может провалиться. Отремонтировать опалубку должен «Водоканал-НТ».
При обследовании написали письмо в «Водоканал», им принадлежит этот колодец. Когда мы видим замечания, пишем письмо, что состояние колодца представляет угрозу для жизни и здоровья жителей. Просим сделать срочно, прокомментировал начальник отдела по работе с населением УК Сергей Калашников.
На момент публикации спустя две недели после обращения УК опалубку колодца «Водоканал-НТ» так и не отремонтировал.
Плата за капитальный ремонт от жильцов поступает в Фонд капитального ремонта Свердловской области.
На сайте регионального фонда указано, что капремонт дома № 37 на улице Попова запланирован с 2021 по 2023 год.
Согласно документам, реконструируют крышу, фасад и подвальные помещения. Также будут восстановлены системы электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.
Сумма начислений за капремонт по дому на сегодня составляет 500 тысяч 738 рублей, жильцы Попова, 37 внесли 247 тысяч 757 рублей. Текущая задолженность по дому — 255 тысяч 427 рублей.
По словам жительницы дома, им не доставляют квитанции. В УК подтвердили, что данный факт возможен.
Расчетный центр в любом случае их печатает, разносит. Я думаю, что и платежных ящиков там нет. Если не приходят платежки, можно обратиться в расчетный центр, тогда консультант напечатает дубликат, сообщил начальник отдела по работе с населением ООО УК «Тагил строй» Сергей Калашников.
В распоряжении УК находятся средства за содержание и текущий ремонт общего имущества в доме, за который платят 10 из 17 собственников квартир дома № 37 на улице Попова. Общий долг жильцов перед УК — 330 тысяч 966 руб.
На 1 августа 2021 года разница между счетами за работу УК и начислений от жильцов дома, по словам Калашникова, составляет минус 68 тысяч 450 рублей.