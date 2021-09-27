Горячий ливень и 600 тысяч долгов: тагильчане из дома на ул. Попова ждут капремонт

Горячий ливень и 600 тысяч долгов: тагильчане из дома на ул. Попова ждут капремонт
Горячий ливень и 600 тысяч долгов: тагильчане из дома на ул. Попова ждут капремонт
Сегодня, 17:18ОбществоУльяна СавинаФото: TagilCity.ru
Дом № 37 на улице Попова в Нижнем Тагиле требует капитального ремонта. Жильцам запретили выходить на балконы из-за угрозы обрушения, а подача отопления закончилась ливнем горячей воды с рухнувшего потолка. Но за капремонт и по текущим платежам УК жители двенадцати квартир двухэтажки накопили долги почти в 600 тысяч.

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница дома № 37 на ул. Попова. Уходя на работу, она вынуждена переживать за двух своих детей, так как очередной потоп может закончиться замыканием, балконы вот-вот обрушатся, а крышка колодца у подъезда в любой момент ввалится внутрь.

В апреле над ее квартирой снесло кусок шифера, и в первый же дождь комнату залило водой. Второй потоп случился в момент подачи отопления: на чердаке лопнула труба. От воды в подъезде намок и обрушился гипсокартонный потолок, а жители квартир попали под горячий ливень.

Видео:tagilcity.ru

Я была на работе, когда все это произошло. Позвонила младшая дочь. Когда я прибежала домой, в подъезде как будто шел ливень. Я поднималась и переживала, хоть бы не замкнула проводка, сообщила редакции TagilCity.ru девушка.

Фото:tagilcity.ru

Сотрудники УК, по словам женщины, демонтировали лишь часть потолка — остальные куски так и остались висеть, что привело ко второму обрушению.

Причем было два обрушений. Первое, когда был затоп, они пришли и оборвали куски, которые висели, и сказали, что остальное они не видят смысла снимать, хотя было видно, что он обвис. Они ушли и ночью около трех часов он рухнул еще больше, сказала она.

Дом на Попова, 37 обслуживает управляющая компания ООО «Тагил строй». Начальник отдела по работе с населением Сергей Калашников рассказал редакции, что сотрудники УК восстановили недостающие части шифера, однако окончательно устранить причины протечек может только капитальный ремонт. Потолок в подъезде, по его словам, восстановят после просыхания перекрытий.

Ремонтировать бесполезно, это как ставить новые заплатки на старые штаны. Если подходить серьезно, то нужно снять шифер и поставить новый, и проблема будет решена, но с этим вопросом к фонду капитального ремонта,сказал он.

Помимо этого, жильцы пожаловались на плохое состояние фасада и балконов. От здания отпадывают куски штукатурки, а балконы вот-вот рухнут. Недавно сотрудники УК выдали предписание, согласно которому жителям запрещено выходить на балконы.

Фото:tagilcity.ru

Реконструкция фасада здания и балконных плит также в компетенции регионального фонда капитального ремонта.

Ежедневную угрозу представляет канализационный колодец, который находится в метре от выхода из подъезда. Бетонная опалубка растрескалась и деформировалось, а крышка люка ввалилась в углубление.

Фото:tagilcity.ru

В УК «Тагил строй» подтвердили, что колодец опасен для жителей, так как крышка в любой момент может провалиться. Отремонтировать опалубку должен «Водоканал-НТ».

При обследовании написали письмо в «Водоканал», им принадлежит этот колодец. Когда мы видим замечания, пишем письмо, что состояние колодца представляет угрозу для жизни и здоровья жителей. Просим сделать срочно, прокомментировал начальник отдела по работе с населением УК Сергей Калашников.

На момент публикации спустя две недели после обращения УК опалубку колодца «Водоканал-НТ» так и не отремонтировал.

Капитальный ремонт

Плата за капитальный ремонт от жильцов поступает в Фонд капитального ремонта Свердловской области.

На сайте регионального фонда указано, что капремонт дома № 37 на улице Попова запланирован с 2021 по 2023 год.

Согласно документам, реконструируют крышу, фасад и подвальные помещения. Также будут восстановлены системы электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.

Фото:Сайт Фонда содействия капремонту в домах Свердловской области

Сумма начислений за капремонт по дому на сегодня составляет 500 тысяч 738 рублей, жильцы Попова, 37 внесли 247 тысяч 757 рублей. Текущая задолженность по дому — 255 тысяч 427 рублей.

По словам жительницы дома, им не доставляют квитанции. В УК подтвердили, что данный факт возможен.

Расчетный центр в любом случае их печатает, разносит. Я думаю, что и платежных ящиков там нет. Если не приходят платежки, можно обратиться в расчетный центр, тогда консультант напечатает дубликат, сообщил начальник отдела по работе с населением ООО УК «Тагил строй» Сергей Калашников.

В распоряжении УК находятся средства за содержание и текущий ремонт общего имущества в доме, за который платят 10 из 17 собственников квартир дома № 37 на улице Попова. Общий долг жильцов перед УК — 330 тысяч 966 руб.

На 1 августа 2021 года разница между счетами за работу УК и начислений от жильцов дома, по словам Калашникова, составляет минус 68 тысяч 450 рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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