Горячий ливень и 600 тысяч долгов: тагильчане из дома на ул. Попова ждут капремонт

Причем было два обрушений. Первое, когда был затоп, они пришли и оборвали куски, которые висели, и сказали, что остальное они не видят смысла снимать, хотя было видно, что он обвис. Они ушли и ночью около трех часов он рухнул еще больше, сказала она.