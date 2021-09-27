Григорий Явлинский срочно госпитализирован

Как сообщает NEWS.ru, состояние здоровья у Явлинского ухудшилось после объявления итогов парламентских выборов. Тревожные симптомы обострились в ночь с субботы на воскресенье. Политик пожаловался на учащение сердцебиения, затрудненное дыхание и тяжесть в груди.
На текущий момент Явлинский пребывает в больнице. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести. Однопартийцы утверждают, что им ничего не известно о состоянии лидера фракции.
Отмечается, что проблемы с сердцем у Явлинского были и раньше. В конце 90-х он был прооперирован в Германии, а затем в Соединенных Штатах.