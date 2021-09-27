Новая нефтебаза на Руднике: как открытие топливного терминала повлияет на Тагил?

Комплекс возвели на месте нефтебазы 1937 года постройки. Инвестиции в реконструкцию превысили 8 млрд рублей, а сам объект стал вторым в стране по уникальности оборудования — еще один объект такого уровня находится только в Ленинградской области.
На территории находятся два резервуара с маркировкой ЭКО — это установки рекуперации паров. Любое избыточное давление в трубопроводах скидывается в эту систему и не допускает утечку токсинов. Стоит отметить, что до 2021 года на нижнетагильской нефтебазе таких установок не было.
Выброс газа исключен и при наливке топлива в цистерны. Появились герметичные консоли верхнего и нижнего налива. Прежде сотрудник АЗС открывал верхний люк цистерны, что приводило к выбросу легких углеводородов в атмосферу.
По словам специалистов нефтебазы, периодически они выполняют мониторинг воздуха на предмет наличия вредных веществ. Редакция TagilCity.ru подготовит запрос, чтобы выяснить результаты этих исследований.
Исключает выброс токсинов и система безопасности. В разных точках нефтебазы установлены датчики загазованности. Если в воздухе скапливается 10% вредных веществ — срабатывают звуковая и световая сигнализация, при 20% — насосы автоматически выключаются.
Терминал не просто важен. Это новейшее предприятие отличается особым подходом к экологичности, сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на церемонии запуска нефтебазы.
Теперь автомобилисты и предприятия Свердловской области и ХМАО будут получать бензин и дизель повышенного качества. Контроль осуществляется на всех этапах — от прибытия в город до отправки с нефтебазы.
В Нижний Тагил топливо доставляют в железнодорожных цистернах, жители Рудника регулярно видят из окон поезда — терминал находится в нескольких сотнях метров от домов. Трубопровод слива подключен к узлам автоматического учета нефтепродуктов. Система анализирует продукт по четырем характеристикам: объему, массе, температуре и плотности.
Слив прекращают, если система выявила несоответствие нормам качествам. Так топливо с нарушениями не попадет в резервуары.
В автоматическом режиме работает и лаборатория, которая проверяет качество на всех этапах передвижения топлива по нефтебазе. Современное оборудование, подчеркнул руководитель испытательной лаборатории, позволило исключить человеческий фактор — то есть данные невозможно изменить вручную.
Бензин и дизель, прошедшие испытания, получают паспорт качества. Если же топливо не соответствует нормам, его отправляют на доработку.
В связи с полной реконструкцией объекта сократилось время заливки топлива в бензовозы. При нижней заправке бак наполняется за 40 минут, при верхней — за 50.
Слив одной ж/д-системы ранее занимал один час, итого восемь часов на все. Благодаря новой двусторонней эстакаде слив восьми вагонов занимает лишь 1,5 часа. После реконструкции нефтебаза может обслуживать от 30 до 50 автоцистерн в день.
Быстрое обслуживание приведет к увеличению объема отгрузки на 53% — от 310 тонн топлива в год. Расширилась и зона поставки. Бензин и дизель с Тагила будут развозить не только по Свердловской области, но и по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Теперь в микрорайоне Рудник будет еще больше тяжеловозов: рост мощностей терминала неминуемо скажется на загруженности этой части Нижнего Тагила. Власти уже говорят, что потребуется развитие инфраструктуры района для разгрузки имеющихся дорог. Следующим проектом станет строительство 6 км дороги с прямым выездом на Серовский тракт.
Рудник имени 3-го Интернационала у нас далеко не самая процветающая территория. Шахта закрылась еще в 90-е годы, поэтому, я считаю, это предприятие станет районообразующим,заявил Владислав Пинаев.
Правительство региона рассчитывает, что со строительством терминала крупные компании на территории Свердловской области смогут развиваться комплексно.
Мы открываем очень важный проект для развития инфраструктурной промышленности на территории нашей области, отметил замглавы Свердловской области Александр Высокинский.