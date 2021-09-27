Новая нефтебаза на Руднике: как открытие топливного терминала повлияет на Тагил?

На территории находятся два резервуара с маркировкой ЭКО — это установки рекуперации паров. Любое избыточное давление в трубопроводах скидывается в эту систему и не допускает утечку токсинов. Стоит отметить, что до 2021 года на нижнетагильской нефтебазе таких установок не было.