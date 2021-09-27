Охрану на квадроциклах планируется организовать на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле

Снабдим их техникой, закупим электросамокаты и квадроциклы. Вопрос достаточно серьезный, тем более, что объект переходящий, доделывать Пихтовые горы будем в следующем году. В середине октября, через полмесяца, запустим общественную территорию в эксплуатацию и начнем обслуживать, пояснил глава города.