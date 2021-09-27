Пихтовые горы и площадь Танкостроителей откроются в Нижнем Тагиле 15 октября

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил ход реконструкции Пихтовых гор 27 сентября. Основная часть работ уже выполнена.
Осталось сделать подъем на ротонду со стороны улицы Парковая и три площадки: для маломобильных граждан, для воркаута и поставить игровой комплекс, который должен поступить к 6 октября. Мелкие работы будем доделывать в течение двух недель, рассказал редакции TagilCity.ru директор компании-подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Владислав Пинаев поручил отшлифовать острые углы на парапете, либо сделать защиту, так как могут пораниться дети. Кроме того, он отметил, что необходимо поставить правила поведения в парке, схему дорожек (для чего какая предназначена) и план строительства, чтобы отдыхающие не думали что есть незаконченности.
На площади Танкостроителей подрядчики тоже заканчивают работы, доукладывают плитку, асфальтируют парковку. Заказаны малые архитектурные формы из лиственницы и урны. Обе общественные территории планируют открыть 15 октября, отметил Игорь Васильев.
Напомним, 16 сентября в Нижнем Тагиле торжественно открыли реконструированный парк за ДК «Юбилейный» глава города Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье городская среда», на них было выделено 71,3 миллиона рублей.