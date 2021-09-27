Проверка участкового-педофила и гибель школьницы. Итоги дня в Свердловской области

Проверка участкового-педофила и гибель школьницы. Итоги дня в Свердловской области
Проверка участкового-педофила и гибель школьницы. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:06ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 27 сентября.

Тело погибшей на Эльбрусе жительницы Екатеринбурга Ирины Гальчук спущено с горы вместе с остальными четырьмя умершими. 32-летняя женщина будет похоронена в Тюмени, за ее телом в Кабардино-Балкарию вылетела ее мама. Коллеги выразили соболезнования по поводу кончины Ирины. Трагедия случилась 24 сентября, погибли пятеро из 19 альпинистов, попавших в метель.

В Следственном комитете выясняют, каким образом участковый, подозреваемый в групповом изнасиловании 12-летней школьницы в Первоуральске, смог попасть на работу в полицию. Мужчина уже уволен из правоохранительных органов. Следствие собирается ходатайствовать об аресте подельников. Второй из них ранее был неоднократно судим.

Несовершеннолетняя девушка выпала из окна многоэтажки в Арамиле на козырек подъезда. Она скончалась до прибытия врачей скорой помощи. Очевидцы сообщили, что незадолго до ЧП в подъезде была слышна ссора, там же был обнаружен плачущий молодой человек погибшей.

Многодетная тагильчанка Евгения оказалась с тремя детьми и мамой в самолете, в который ударила молния. Рейс Azur Air в Сочи отправился из Екатеринбурга 25 сентября. Она рассказала, что полет прошел нормально, а проблемы начались во время снижения воздушного судна. Самолет попал в зону турбулентности, на борту началась паника, а затем в самолет ударила молния. Из-за этого он оказался обесточен и летел на автопилоте. Когда пилотам удалось посадить самолет в Краснодаре, пассажиры плакали и аплодировали. До Сочи тагильчане добрались на электричке. Представитель авиакомпании заявил, что компенсация не положена, потому что всему виной стала непогода.

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