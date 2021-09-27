Тело погибшей екатеринбурженки спустили с Эльбруса. Она будет похоронена в Тюмени

Тело погибшей екатеринбурженки спустили с Эльбруса. Она будет похоронена в Тюмени

Тело погибшей екатеринбурженки спустили с Эльбруса. Она будет похоронена в Тюмени

Сегодня, 13:55
Общество
Фото: страница Ирины Гальчук в соцсетях
Тела всех пятерых погибших спущены спасателями с горы Эльбрус. Из-за погодных условий работы велись несколько дней. Среди скончавшихся была 32-летняя Ирина Гальчук из Екатеринбурга.

Девушка будет похоронена в Тюмени. Сегодня 27 сентября с ней простились коллеги из Свердловского онкологического диспансера, пишет Е1.

По словам коллег, Ирина работала заместителем начальника отдела ресурсного обеспечения. Они выразили сожаления по поводу кончины коллеги.

Когда произошла трагедия, мама погибшей екатеринбурженки вылетела в Кабардино-Балкарию. Ей сообщили в Следственном комитете, что тело дочери будет передано для транспортировки 29 сентября.

Напомним, трагедия произошла 24 сентября. Группа из 19 альпинистов попала в буран. Их искали несколько часов. В результате пятеро человек скончались.

Сюжеты:
Екатеринбург
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