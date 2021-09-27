У обвиняемой в нападении на пристава жительницы Екатеринбурга арестовано имущество

У жительницы Екатеринбурга, которая обвиняется в нападении на судебного пристава, арестовано имущество. 24 сентября у нее были арестованы автомобиль Audi и телефон Samsung Galaxy S20.

Отдельно пострадавший пристав потребовал возместить ему ущерб в размере 30 тысяч рублей и восстановление зуба, поврежденный екатеринбурженкой, пишет ЕАН со ссылкой на обвиняемую. В общей сложности пристав потребовал 90 тысяч рублей. Медицинскую экспертизу он уже прошел. Результаты показали, что госслужащий получил подслизистое кровоизлияние в области верхней губы, а также у него сколота коронка. Сама девушка с результатами не согласна. Она считает, что если бы разбила коронку, то и губа тоже была бы повреждена. Однако поврежден только зуб. По мнению девушки, скол произошел при других обстоятельствах. Напомним, конфликт пристава и жительницы Екатеринбурга начался с того, что последняя посчитала поведение мужчины невежливым. Она посетила отделение ФСИН для получения справки об алиментах бывшего мужа. Однако сначала ее не пустили на верхний этаж, а затем один из приставов стал угрожать. После этого девушка оттолкнула сотрудника ФСИН. Но он утверждает, что его ударили. 5 лет тюрьмы грозит жительнице Екатеринбурга за избиение судебного пристава

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