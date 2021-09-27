За гибель 2 человек в ДТП под Нижним Тагилом водителю иномарки грозит до 15 лет

В суд направлено дело о гибели двоих пожилых людей в ДТП под Нижним Тагилом. Авария произошла 10 июня 2021 года. Тогда водитель «Фольксваген Туарег», находясь нетрезвым за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Джили».

Обвинение 32-летнему мужчине предъявлено по статье за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». 10 июня около 16.00 водитель «Фольксвагена» ехал в сторону села Николо-Павловское и допустил выезд на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Джили». В результате происшествия 71-летний мужчина, управлявший иномаркой, скончался на месте, а его 71-летняя супруга была доставлена в больницу, где позднее от полученных травм скончалась. Место ДТП Фото: МУ МВД "Нижнетагильское" Следствие установило, что водитель, преодолевая опасный поворот, где максимальная разрешенная скорость составляет 70 км/ч, ехал со скоростью 90 км/ч. Также мужчина пересек сплошную линию и выехал на «встречку». На месте ДТП, а позднее и в медицинском учреждении, результаты медосвидетельствования показали наличие опьянения у водителя «Фольксвагена». На время следствия мужчина отправлен под домашний арест. Водитель был пьян: два человека погибли в ДТП под Нижним Тагилом

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