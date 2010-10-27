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Денежные средства направят на развитие газификации в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Денежные средства направят на развитие газификации в Свердловской области

27 октября 2010, 17:04ОбществоАнка
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