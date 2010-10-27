Денежные средства направят на развитие газификации в Свердловской области
27 октября 2010, 17:04ОбществоАнка
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Почти полтора миллиарда рублей направят на развитие газификации в Свердловской области.
Это позволит ввести 440 километров газопроводов. Как пишет «Город ФМ», сейчас уровень газификации жилого сектора в регионе составляет чуть более половины – 53%. До 2020 года эту цифру планируется увеличить до 72%. В 2011 году газификация будет идти на территории 52 муниципальных образований. Природный газ будет подведен к 13 сельским населенным пунктам общей численностью более 9 тысяч человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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