Денежные средства направят на развитие газификации в Свердловской области

Это позволит ввести 440 километров газопроводов. Как пишет «Город ФМ», сейчас уровень газификации жилого сектора в регионе составляет чуть более половины – 53%. До 2020 года эту цифру планируется увеличить до 72%. В 2011 году газификация будет идти на территории 52 муниципальных образований. Природный газ будет подведен к 13 сельским населенным пунктам общей численностью более 9 тысяч человек.