Evraz создает Комитет по охране здоровья, труда и окружающей среды

Повышение уровня промышленной безопасности, охраны труда и забота озащите окружающей среды являются для «Евраз Груп») приоритетныминаправлениями деятельности, отмечает Департамент «Евраза» по связям соСМИ.

В Комитет Совета директоров по охране здоровья, труда и окружающей средывошли три независимых члена Совета директоров – Гордон Толл(Председатель), Карл Грубер и Терри Робинсон.

На должность вице-президента по охране труда, промышленной безопасности иэкологии назначен Александр Кручинин, имеющий большой опыт в даннойсфере. Вице-президент по охране труда, промышленной безопасности и экологиибудет курировать как российские, так и зарубежные предприятия «Евраза».

По словам президента «Евраз Груп» Александра Фролова, «формированиекомитета Совета директоров и создание в моем непосредственном подчинениидолжности вице-президента по охране труда, промышленной безопасности иэкологии отражает то первостепенное внимание, которое руководство иакционеры «Евраза» уделяют вопросам безопасности, устойчивого развития иохраны окружающей среды».