Evraz создает Комитет по охране здоровья, труда и окружающей среды
«Евраз» создает Комитет Совета директоров по охране здоровья, труда и окружающей среды и вводит должность Вице-президента по охране труда, промышленной безопасности и экологии.
Повышение уровня промышленной безопасности, охраны труда и забота озащите окружающей среды являются для «Евраз Груп») приоритетныминаправлениями деятельности, отмечает Департамент «Евраза» по связям соСМИ.
В Комитет Совета директоров по охране здоровья, труда и окружающей средывошли три независимых члена Совета директоров – Гордон Толл(Председатель), Карл Грубер и Терри Робинсон.
На должность вице-президента по охране труда, промышленной безопасности иэкологии назначен Александр Кручинин, имеющий большой опыт в даннойсфере. Вице-президент по охране труда, промышленной безопасности и экологиибудет курировать как российские, так и зарубежные предприятия «Евраза».
По словам президента «Евраз Груп» Александра Фролова, «формированиекомитета Совета директоров и создание в моем непосредственном подчинениидолжности вице-президента по охране труда, промышленной безопасности иэкологии отражает то первостепенное внимание, которое руководство иакционеры «Евраза» уделяют вопросам безопасности, устойчивого развития иохраны окружающей среды».
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