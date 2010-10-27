На «Уралкриомаше» удвоят производство цистерн

Гидрокольца для стыковки секций котлов были спроектированы специалистами Уральского научно-технологического комплекса, вместе с Уралкриомашем, входящего в состав корпрорации Уралвагонзавод. Теперь на Уралкриомаше смогут производить до 100-120 цистерн в месяц, что почти в 2 раза больше, чем делали раньше, и составляет 25 процентов от общего числа производимых на УВЗ цистерн, уверен генеральный директор УКМ Александр Полявин. Как отмечают в пресс-службе УВЗ, в цехах Уралкриомаша цистерны до сих пор делали в ручном режиме. В то время как на Уравлвагонзаводе их изготавливают с применением автоматики. На УКМ операция сборки котла занимала у специалистов не менее двух часов. В течение этого времени двое рабочих при помощи винтовых колец вручную стыковали части котла цистерны. Теперь операция длится не более 40 минут, а использование гидроколец позволяет полностью отказаться от тяжелого ручного труда. До конца года в цехах Уралкриомаша планируется запустить еще две такие же установки. Их внедрение позволит значительно увеличить объем производства нефтеналивных цистерн.